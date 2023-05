Bal avec NIJ et atelier de danses avec Matthieu Gourdon 38, Rue des Pyrénées, Dun (09) Bal avec NIJ et atelier de danses avec Matthieu Gourdon 38, Rue des Pyrénées, Dun (09), 9 août 2023, . Bal avec NIJ et atelier de danses avec Matthieu Gourdon Mercredi 9 août, 18h00 38, Rue des Pyrénées, Dun (09) 10 Bal avec NIJ et Atelier de danse animé par Mathieu Gourdon le 9 Août à Dun, Ariège Réserve ta date pour la grande venue de NIJ en Ariège cet été le 9 Août à Dun ! NIJ c’est la rencontre transcendantale du chant traditionnel de basse Bretagne, d’une harpe électrique et d’une batterie ! https://compagniedespossibles.bzh/nij/ Tu y trouveras bien-sur une initiation aux danses bretonnes, des boissons pour te rafraîchir et du délicieux Miam Miam A très vite ! source : événement Bal avec NIJ et atelier de danses avec Matthieu Gourdon publié sur AgendaTrad 38, Rue des Pyrénées, Dun (09) 38, Rue des Pyrénées, 09600 Dun, France [{« link »: « https://compagniedespossibles.bzh/nij/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42932 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T18:00:00+02:00 – 2023-08-09T22:00:00+02:00

