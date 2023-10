Concours de belote 38 Rue des Maraîchers Aire-sur-l’Adour, 17 novembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Concours de belote organisé par l’association ALALE (centre de loisirs)

Inscription en équipe au 05.58.71.61.63 (possibilité d’inscription le soir même à partir de 19h00, attention places limitées)

Début du concours à 19h30.

Mise : 10€

Petite restauration et buvette sur place!

Tous les bénéfices serviront aux enfants et ados dans le cadre de leurs projets.

Nombreux lots à gagner! (Un grand merci aux commerçants aturins pour leur participation!)

On vous attend nombreux !!.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:00:00. EUR.

38 Rue des Maraîchers Centre de loisirs

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Belote competition organized by the ALALE association (leisure center)

Team registration on 05.58.71.61.63 (evening registration possible from 7:00 p.m., but places are limited)

Competition starts at 7.30pm.

Entry fee: 10?

Snacks and refreshments on site!

All profits will go to help children and teenagers with their projects.

Lots of prizes to be won! (Many thanks to Atur’s shopkeepers for their participation!)

We look forward to seeing you there!

Competición de belote organizada por la asociación ALALE (centro de ocio)

Inscripción de los equipos en el 05.58.71.61.63 (posibilidad de inscribirse la misma tarde a partir de las 19.00 horas, pero las plazas son limitadas)

La competición comienza a las 19.30 h.

Precio de la inscripción: 10?

Aperitivos y refrescos in situ

Todo lo recaudado se destinará a ayudar a niños y adolescentes con sus proyectos.

Muchos premios (Muchas gracias a los comerciantes locales por su participación)

¡Te esperamos!

Belote-Wettbewerb, organisiert von der Vereinigung ALALE (Freizeitzentrum)

Anmeldung im Team unter 05.58.71.61.63 (Möglichkeit der Anmeldung am selben Abend ab 19.00 Uhr, Achtung: begrenzte Plätze)

Beginn des Wettbewerbs um 19:30 Uhr.

Einsatz: 10 ?

Kleine Snacks und Getränke vor Ort!

Alle Gewinne kommen den Kindern und Jugendlichen im Rahmen ihrer Projekte zugute.

Es gibt viele Preise zu gewinnen! (Ein großes Dankeschön an die Geschäftsleute aus Aturin für ihre Teilnahme!)

Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Aire sur l’Adour