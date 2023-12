EXPOSITION « ART EN FÊTE ! PETITS FORMATS ! » 38 rue des Loges Fontenay-le-Comte, 16 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 12:30:00

Pour cette fin d’année 2023 et l’approche des fêtes, l’association Art 39 vous invite à visiter la désormais traditionnelle exposition de petits formats réunissant douze artistes..

• Vernissage le le Samedi 09 décembre à 17h00 Vous pourrez y prendre un petit verre festif et sûrement y trouver la petite œuvre de choix !

• Vous y trouverez aussi bien de la sculpture que de la peinture et de la photographie, et d’autres créations.

• Du samedi 09 décembre au Samedi 23 décembre 2023.

38 rue des Loges Galerie des Loges

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par Vendée Expansion