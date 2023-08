JEP – EXPOSITION « CONTE-MOI TON PATRIMOINE… » 38 rue des Loges Fontenay-le-Comte, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Exposition organisée dans les cadre des Journées du Patrimoine à la Galerie des Loges, Art 39..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

38 rue des Loges Galerie des Loges, Art 39

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Exhibition organized as part of the Journées du Patrimoine at the Galerie des Loges, Art 39.

Exposición organizada en el marco de las Jornadas del Patrimonio en la Galerie des Loges, Art 39.

Ausstellung im Rahmen der Tage des Kulturerbes in der Galerie des Loges, Art 39.

Mise à jour le 2023-08-19 par Vendée Expansion