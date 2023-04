EXPOSITION : THOMAS DILIS 38 Rue des Halles, 7 juillet 2023, Craon.

Du 7 au 30 juillet puis du 21 au 26 août, découvrez les œuvres d’Elsa Alayse à la Maison Bleue, galerie d’art et fourre-tout culturel..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-30

38 Rue des Halles La Maison Bleue

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



From July 7 to 30 and from August 21 to 26, discover the works of Elsa Alayse at the Maison Bleue, art gallery and cultural venue.

Del 7 al 30 de julio y del 21 al 26 de agosto, descubra las obras de Elsa Alayse en la Maison Bleue, galería de arte y espacio cultural.

Vom 7. bis 30. Juli und vom 21. bis 26. August können Sie die Werke von Elsa Alayse in der Maison Bleue, einer Kunstgalerie und einem kulturellen Fourre-tout, entdecken.

