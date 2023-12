humour : Paul et Josephine 38 Rue des Augustins Bayonne, 7 mars 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

Paul et Joséphine sont amis depuis la fac, et vivent ensemble. En vrai, c’est surtout Paul qui vit chez Joséphine depuis 6 ans maintenant et ça se passe super bien ! Peut-être parce qu’ils ne sont pas un couple ? Paul a un compagnon, Ulrich, dont il est fou amoureux. Il voit déjà la suite ! Une maison, des enfants, un lapin, des vacances au bord de la mer chaque été… Le bonheur quoi ! Côté Joséphine, le couple n’est pas vraiment sa tasse de thé. Son truc à elle, c’est plutôt l’accumulation de meufs. Elle est « librement fantasque, et c’est parfait comme ça », vous dirait-elle ! Contre toute attente, ce non-couple homosexuel va bientôt former un trio. Comment ? En ajoutant une personne à leur quotidien : un enfant.

Dans le cadre de la semaine de la Diversité de la Ville de Bayonne..

38 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



