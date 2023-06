Une course d’orientation Nature & Patrimoine à Sallertaine 38 Rue de Verdun 85300 SALLERTAINE Sallertaine Sallertaine Catégories d’Évènement: Sallertaine

Vendée Une course d’orientation Nature & Patrimoine à Sallertaine 38 Rue de Verdun 85300 SALLERTAINE Sallertaine, 15 septembre 2023, Sallertaine. Une course d’orientation Nature & Patrimoine à Sallertaine 15 – 17 septembre 38 Rue de Verdun 85300 SALLERTAINE QR code à flasher Dans le cadre des animations « Terre de Jeux 2024 », Challans Gois propose des parcours d’orientation « nature et patrimoine » sur les 11 communes du territoire.

Ces courses d’orientation sont accessibles librement pour découvrir, en solo, entre amis ou en famille, la faune, la flore et le patrimoine en toute autonomie !

Accédez au parcours :

• En version numérique avec l’application mobile en scannant le QR CODE ci-dessous

• En version papier à récupérer auprès des mairies concernées aux heures et jours d’ouverture habituels 38 Rue de Verdun 85300 SALLERTAINE 38 Rue de Verdun 85300 SALLERTAINE Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

