A vélo au-devant des racines d’un Grand Vin 38 rue de Saint Julien Saint-Julien-Beychevelle, 29 août 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

Partez à l’aventure sur des sentiers inconnus, ressentez la puissance des lieux et éprouvez une douce sensation de liberté ! Cette expérience immersive vous invite à parcourir les parcelles du domaine accompagné par notre guide oenotourisme. Le circuit, ponctué d’une pause sucrée et d’étapes pédagogiques soigneusement sélectionnées, allie sport et convivialité.

De retour au château, une dégustation accompagnée d’une sélection gourmande vous attend sur la terrasse.

Sur réservation au moins 48h avant, l’activité étant limitée à 10 adultes.

La prestation inclus la location des VTT. Le niveau de difficulté du parcours est moyen.

Le domaine se réserve le droit d’annuler l’activité, principalement pour raisons météorologiques, et se propose de vous trouver une solution alternative..

2023-08-29 fin : 2023-08-29 14:00:00. EUR.

38 rue de Saint Julien Château Léoville Poyferré

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Set off on an adventure along unknown paths, feel the power of the place and experience a gentle sensation of freedom! This immersive experience invites you to explore the estate’s vineyards accompanied by our wine tourism guide. The tour, punctuated by a sweet break and carefully selected educational stops, combines sport and conviviality.

Back at the château, a tasting session accompanied by a gourmet selection awaits you on the terrace.

Please reserve at least 48 hours in advance, as the activity is limited to 10 adults.

Includes mountain bike hire. The level of difficulty is medium.

The estate reserves the right to cancel the activity, mainly for meteorological reasons, and offers to find you an alternative solution.

Embárquese en una aventura por caminos desconocidos, sienta la fuerza del lugar y experimente una suave sensación de libertad Esta experiencia envolvente le invita a explorar los viñedos de la finca acompañado por nuestro guía enoturístico. El recorrido, salpicado de una dulce pausa y de paradas pedagógicas cuidadosamente seleccionadas, combina deporte y convivencia.

A su regreso al castillo, le espera una degustación acompañada de una selección gastronómica en la terraza.

Las reservas deben realizarse con al menos 48 horas de antelación, ya que la actividad está limitada a 10 adultos.

Alquiler de bicicletas de montaña incluido. El recorrido es de dificultad media.

La finca se reserva el derecho de anular la actividad, principalmente por razones meteorológicas, e intentará encontrarle una solución alternativa.

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer auf unbekannten Pfaden, spüren Sie die Kraft des Ortes und erleben Sie ein süßes Gefühl von Freiheit! Dieses immersive Erlebnis lädt Sie dazu ein, die Parzellen des Weinguts in Begleitung unseres Weinführers zu durchstreifen. Der Rundgang, der durch eine süße Pause und sorgfältig ausgewählte pädagogische Etappen unterbrochen wird, verbindet Sport und Geselligkeit.

Zurück auf dem Schloss erwartet Sie auf der Terrasse eine Weinprobe mit einer Auswahl an Feinschmeckern.

Auf Reservierung mindestens 48 Stunden vorher, da die Aktivität auf 10 Erwachsene begrenzt ist.

Die Leistung umfasst den Verleih der Mountainbikes. Der Schwierigkeitsgrad der Strecke ist mittelschwer.

Das Weingut behält sich das Recht vor, die Aktivität vor allem aus meteorologischen Gründen abzusagen, und bietet Ihnen an, eine alternative Lösung zu finden.

