SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE- NETTOYONS LA NATURE 38 rue de la Voise Blâmont, 30 septembre 2023, Blâmont.

Blâmont,Meurthe-et-Moselle

Tous les bénévoles sont les bienvenus pour contribuer à la propreté de notre territoire !

Horaires (matin) et lieux de rendez-vous à voir auprès des communes participantes : Saint-Martin, Cirey-sur-Vezouze, Neufmaisons, Bertrambois, Badonviller, Petitmont, Montreux, MJC d’Harbouey et l’AFR La Petite Lorraine de Domjevin. L’action s’achèvera par un pot convivial à la déchèterie entre 12h et 13h. N’hésitez pas à vous joindre à eux.

Gants, chasubles et sacs plastiques mis à votre disposition. Gratuit, sur inscription directement auprès des communes participantes.. Tout public

Samedi 2023-09-30 07:00:00 fin : 2023-09-30 13:00:00. 0 EUR.

38 rue de la Voise RDV dans les communes participantes

Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



All volunteers are welcome to help keep our region clean!

Times (mornings) and meeting points to be confirmed with participating communes: Saint-Martin, Cirey-sur-Vezouze, Neufmaisons, Bertrambois, Badonviller, Petitmont, Montreux, MJC d?Harbouey and AFR La Petite Lorraine de Domjevin. The action will end with a convivial drink at the waste collection center between 12 and 1pm. Don?t hesitate to join them.

Gloves, chasubles and plastic bags at your disposal. Free of charge, on registration directly with participating communes.

¡Todos los voluntarios son bienvenidos para ayudar a mantener limpia nuestra zona!

Horarios (mañanas) y puntos de encuentro por confirmar con los municipios participantes: Saint-Martin, Cirey-sur-Vezouze, Neufmaisons, Bertrambois, Badonviller, Petitmont, Montreux, MJC d’Harbouey y AFR La Petite Lorraine de Domjevin. La acción concluirá con una copa de convivencia en el centro de recogida de residuos, entre las 12.00 y las 13.00 horas. No dude en unirse a ellos.

Se proporcionarán guantes, casullas y bolsas de plástico. Gratuito, previa inscripción directamente en los ayuntamientos participantes.

Alle Freiwilligen sind herzlich willkommen, um zur Sauberkeit unserer Gegend beizutragen!

Uhrzeiten (morgens) und Treffpunkte sind bei den teilnehmenden Gemeinden zu erfragen: Saint-Martin, Cirey-sur-Vezouze, Neufmaisons, Bertrambois, Badonviller, Petitmont, Montreux, MJC d’Harbouey und AFR La Petite Lorraine in Domjevin. Die Aktion endet mit einem gemütlichen Umtrunk an der Mülldeponie zwischen 12 und 13 Uhr. Zögern Sie nicht, sich ihnen anzuschließen.

Handschuhe, Leibchen und Plastiktüten werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Kostenlos, Anmeldung direkt bei den teilnehmenden Gemeinden.

