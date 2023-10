Les journées de l’attractivité en CCVLV: Forum métier-emploi-formation à Prayssac 38 rue de la République Prayssac, 5 octobre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

De multiples stands pour vos projets : plus de 50 exposants de tous secteurs d’activité

Stand « métier » avec les professionnels passionnés pour une présentation et démonstration de savoir-faire et des métiers

Stand « projet » avec les organismes de formation, de l’emploi, de l’insertion, de l’accompagnement de projet, de la création d’activité pour répondre aux questions et vous conseiller

EXCLUSIVITE : Le stand Entreprendre ICI en vallée du Lot et vignoble (création- reprise -transmission)

Job dating: Stand emploi avec les entreprises locales qui recrutent et reçoivent directement les candidats. De très nombreuses offres d’emploi à saisir dans tous les secteurs..

2023-10-05 09:00:00 fin : 2023-10-05 13:00:00. EUR.

38 rue de la République Espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie



A wide range of stands for your projects: over 50 exhibitors from all business sectors

A « trade » stand with passionate professionals presenting and demonstrating their skills and professions

Project » stand with training, employment, integration, project support and business start-up organizations on hand to answer questions and offer advice

EXCLUSIVE: The « Entreprendre ICI en vallée du Lot et vignoble » stand (start-up, takeover, transfer)

Job dating: Job booth with local companies recruiting directly with applicants. Numerous job offers in all sectors.

Una amplia gama de stands para sus proyectos: más de 50 expositores de todos los sectores de actividad

Un stand « comercial » con profesionales apasionados que presentan y demuestran sus competencias y profesiones

Un stand « proyectos » con organizaciones de formación, empleo, inserción, apoyo a proyectos y creación de empresas, a su disposición para responder a sus preguntas y ofrecerle asesoramiento

EXCLUSIVO: El stand « Entreprendre ICI en vallée du Lot et vignoble » (creación, adquisición, transmisión)

Cita con el empleo: stand de empleo con empresas locales que reclutan y entrevistan directamente a los candidatos. Numerosas ofertas de empleo disponibles en todos los sectores.

Zahlreiche Stände für Ihre Projekte: mehr als 50 Aussteller aus allen Branchen

Stand « Beruf » mit leidenschaftlichen Fachleuten für eine Präsentation und Demonstration von Know-how und Berufen

Stand « Projekt » mit Organisationen aus den Bereichen Ausbildung, Beschäftigung, Eingliederung, Projektbegleitung und Existenzgründung, die Fragen beantworten und Sie beraten

EXKLUSIV: Der Stand Entreprendre ICI en vallée du Lot et vignoble (Gründung – Übernahme – Übertragung)

Job dating: Stand mit lokalen Unternehmen, die Personal einstellen und Bewerber direkt empfangen. Zahlreiche Stellenangebote in allen Bereichen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cahors – Vallée du Lot