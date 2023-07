Troglo wine à Villavard 38 Rue de la Fontaine de Sasnières Villavard Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Troglo wine à Villavard 38 Rue de la Fontaine de Sasnières Villavard, 2 juillet 2023, Villavard. Salon des vins vivants !.

Dimanche 2023-07-02 11:00:00 fin : 2023-07-02 18:00:00. .

The living wine fair! La feria viva del vino Salon der lebenden Weine!

