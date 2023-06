Alive Room Escape Game 38 rue de la cale Bayonne, 12 juin 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

L’Escape Game Alive Room vous accueille à dans ses locaux à Bayonne et vous propose différents scénarios d’Escape Game, pour tous les publics: enfants, adultes, débutants ou expérimentés !

Le concept ? Un jeu d’évasion grandeur nature !

Vous êtes enfermés dans une salle à thème, et vous avez 1 heure pour en sortir, en résolvant les énigmes qui sont à l’intérieur ! Observation, logique et manipulation seront au programme. Un Game Master vous accompagnera tout au long du jeu pour vous faire vivre une expérience immersive palpitante !

Si vous êtes plus de 6, découvrez nos Escape Game Mobile. Nous vous proposons plusieurs scénarios, pouvant aller jusqu’à 55 joueurs en même temps. Nous nous déplaçons partout, à domicile ou en entreprise..

38 rue de la cale

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alive room offers different scenarios of games, where participants have only 60 minutes to escape. It’s like a maze. We welcome groups from 7 to 77 years.

Alive room ofrece diferentes escenarios de juegos de descanso, donde los participantes tienen 60 minutos para escapar. Es como un laberinto. Acogemos grupos de 7 a 77 años.

Das Escape Game Alive Room empfängt Sie in seinen Räumlichkeiten in Bayonne und bietet Ihnen verschiedene Escape Game-Szenarien für alle Zielgruppen: Kinder, Erwachsene, Anfänger oder Fortgeschrittene!

Was ist das Konzept? Ein Fluchtspiel in Lebensgröße!

Sie werden in einem Themenraum eingesperrt und haben eine Stunde Zeit, um ihn zu verlassen, indem Sie die Rätsel lösen, die sich darin befinden! Beobachten, logisches Denken und Manipulation stehen auf dem Programm. Ein Game Master wird Sie durch das ganze Spiel begleiten, um Ihnen ein spannendes, immersives Erlebnis zu bieten!

Wenn Sie mehr als 6 Personen sind, entdecken Sie unsere mobilen Escape Games. Wir bieten Ihnen mehrere Szenarien an, die bis zu 55 Spieler gleichzeitig umfassen können. Wir kommen überall hin, zu Ihnen nach Hause oder in ein Unternehmen.

