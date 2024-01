CONCERT – EQUINOXE LE RETOUR 38 rue de Hettange Kanfen, samedi 27 janvier 2024.

Kanfen Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 21:30:00

Amoureux de chansons françaises et internationales, préparez-vous à une expérience scénique décoiffante qui fera vibrer vos cordes sensibles ! Le tout

nouveau spectacle du célèbre groupe vocal thionvillois Équinoxe arrive sur les planches avec une promesse : vous faire partager une heure et demie de bonheur et surtout d’amour ! Les choristes, dirigés par Didier Gendt, vous proposent un répertoire varié allant des Spice Girls à Queen en passant par Grease.

Sur réservationTout public

12 EUR.

38 rue de Hettange

Kanfen 57330 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-03 par OT CATTENOM ET ENVIRONS