CONFÉRENCE – LES ARBRES RECONNUS COMME PATRIMOINE NATUREL PRODIGIEUX 38 rue de Hettange Kanfen, 18 novembre 2023, Kanfen.

Kanfen,Moselle

Participez à la conférence : « Les arbres sont enfin reconnus commue un patrimoine prodigieux pour la santé de la planète : faut-il leur accorder des droits pour mieux les protéger ? » donnée par Maitre Benoit Hartenstein.

« Benoit Hartenstein est un passionné de forêt, fervent défenseur de l’arbre et de son écosystème au sein de l’association ‘La voix de l’arbre’ dont il est le président. Sa quête est de nous sensibiliser à la responsabilité que nous devrions avoir à l’égard de ce prodige de la nature, devenu l’une des clés nous ouvrant un avenir vivable. ». Tout public

Samedi 2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 . 0 EUR.

38 rue de Hettange

Kanfen 57330 Moselle Grand Est



Participate in the conference: « Trees are finally recognized as a prodigious heritage for the health of the planet: should we grant them rights to better protect them? » given by Maitre Benoit Hartenstein.

« Benoit Hartenstein is a forest enthusiast and fervent defender of trees and their ecosystems through his association ‘La voix de l’arbre’, of which he is president. His quest is to make us aware of the responsibility we should have towards this prodigy of nature, which has become one of the keys opening us up to a liveable future. »

Participe en la conferencia: « Por fin se reconoce que los árboles son un patrimonio prodigioso para la salud del planeta: ¿debemos concederles derechos para protegerlos mejor? », impartida por Maitre Benoit Hartenstein.

« Benoit Hartenstein es un entusiasta de los bosques y un ferviente defensor de los árboles y sus ecosistemas a través de su asociación « La voix de l’arbre », de la que es presidente. Su afán es concienciarnos de la responsabilidad que debemos tener hacia este prodigio de la naturaleza, que se ha convertido en una de las claves de un futuro habitable. »

Nehmen Sie an der Konferenz « Bäume werden endlich als wunderbares Erbe für die Gesundheit unseres Planeten anerkannt: Müssen wir ihnen Rechte einräumen, um sie besser zu schützen? » von Maitre Benoit Hartenstein teil.

benoit Hartenstein ist ein leidenschaftlicher Waldliebhaber, der sich im Rahmen des Vereins « La voix de l’arbre », dessen Vorsitzender er ist, leidenschaftlich für den Baum und sein Ökosystem einsetzt. Sein Bestreben ist es, uns für die Verantwortung zu sensibilisieren, die wir gegenüber diesem Wunderwerk der Natur haben sollten, das zu einem der Schlüssel geworden ist, die uns eine lebenswerte Zukunft eröffnen. »

Mise à jour le 2023-10-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS