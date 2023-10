THÉÂTRE – LE MALADE IMAGINAIRE 38 rue de Hettange Kanfen, 13 octobre 2023, Kanfen.

Kanfen,Moselle

La Compagnie de Théâtre à Dire vous replonge le temps d’une soirée dans l’univers de Molière avec sa version du Malade Imaginaire.

Cette comédie en trois actes est remise en scène par Mohamed Mouaffik.

Résumé : ‘Angélique aime Cléante d’un amour partagé. Mais Argan son père, monomaniaque obsédé par la maladie et la médecine, la destine par intérêt personnel à un benêt ridicule, fils de l’un de ses médecins : Thomas Diafoirus. Les interventions de son frère Béralde et les manigances de sa servante Toinette, viendront-elles troubler les desseins du vieil homme ?’

Pièce conseillée à partir de 12 ans.. Tout public

Vendredi 2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

38 rue de Hettange

Kanfen 57330 Moselle Grand Est



For one evening, the Compagnie de Théâtre à Dire takes you back to the world of Molière with its version of Le Malade Imaginaire.

This three-act comedy is directed by Mohamed Mouaffik.

Summary: ‘Angélique loves Cléante equally. But her father, Argan, a monomaniac obsessed with illness and medicine, has set his sights on a ridiculous simpleton, the son of one of his doctors: Thomas Diafoirus. Will the interventions of his brother Béralde and the scheming of his servant Toinette upset the old man’s plans?

Recommended for ages 12 and up.

Por una noche, la Compagnie de Théâtre à Dire le traslada al universo de Molière con su versión de Le Malade Imaginaire.

Esta comedia en tres actos está dirigida por Mohamed Mouaffik.

Resumen: « Angélique ama a Cléante por igual. Pero su padre, Argan, un monomaníaco obsesionado por la enfermedad y la medicina, tiene un interés personal en ella y en un ridículo simplón, hijo de uno de sus médicos: Thomas Diafoirus. ¿Las intervenciones de su hermano Béralde y las intrigas de su criada Toinette alterarán los planes del anciano?

Recomendado a partir de 12 años.

Die Compagnie de Théâtre à Dire versetzt Sie einen Abend lang mit ihrer Version von Le Malade Imaginaire in die Welt von Molière zurück.

Diese Komödie in drei Akten wird von Mohamed Mouaffik neu inszeniert.

Zusammenfassung: ‘Angélique liebt Cléante mit einer erwiderten Liebe. Aber ihr Vater Argan, ein von Krankheiten und der Medizin besessener Monomane, bestimmt sie aus persönlichem Interesse für einen lächerlichen Dummkopf, den Sohn eines seiner Ärzte: Thomas Diafoirus. Werden die Interventionen ihres Bruders Béralde und die Intrigen ihrer Dienerin Toinette die Absichten des alten Mannes stören? »

Empfohlenes Theaterstück ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS