ANIMATION – MARCHE NORDIQUE 38 rue de Dieuze, 22 mars 2023, Nancy.

La ville de Nancy propose aux seniors un rendez vous hebdomadaire de marche nordique avec les utilisateurs des foyers résidences de Nancy.

Séances de Marche Nordique gratuites encadrés par les Educateurs Territoriaux Ville de Nancy pour résidents et riverains (+ de 65 ans)

Documents indispensables à l’inscription

Certificat médical

Fiches sanitaires de liaison

Une attestation de responsabilité civile (Cie d’assurance et numéro de contrat). Adultes

Mercredi 2023-03-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-28 16:00:00. 0 EUR.

38 rue de Dieuze

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The city of Nancy offers seniors a weekly Nordic walking session with the users of Nancy’s residential homes.

Free Nordic Walking sessions supervised by the Territorial Educators of the City of Nancy for residents and local residents (over 65 years old)

Documents required for registration

Medical certificate

Sanitary liaison forms

A certificate of civil liability (insurance company and contract number)

La ciudad de Nancy ofrece a las personas mayores una sesión semanal de marcha nórdica con los usuarios de las residencias de Nancy.

Sesiones gratuitas de marcha nórdica supervisadas por los educadores territoriales de la ciudad de Nancy para residentes y vecinos de la zona (mayores de 65 años)

Documentos necesarios para la inscripción

Certificado médico

Formularios de enlace sanitario

Certificado de responsabilidad civil (compañía de seguros y número de contrato)

Die Stadt Nancy bietet Senioren ein wöchentliches Nordic-Walking-Treffen mit den Nutzern der Wohnheime von Nancy an.

Kostenlose Nordic-Walking-Trainingseinheiten unter Anleitung von Erziehern der Stadt Nancy für Bewohner und Anwohner (ab 65 Jahren)

Für die Anmeldung erforderliche Dokumente

Ärztliches Attest

Sanitäre Verbindungsblätter

Eine Bescheinigung über die Haftpflichtversicherung (Versicherungsgesellschaft und Vertragsnummer)

