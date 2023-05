DJ Set Open Air – Loukoum Night 38 rue Bichat 75010 Paris, 21 juin 2023, Paris.

Venez découvrir le nouveau collectif musical Loukoum Adventures lors de leur évènement pour la Fête de la Musique !

Au croisement des rues Marie et Louise, Albertine et Bichat dans le quartier de République sera montée une estrade sur laquelle se relayeront les différents DJ du collectif pour proposer une show House Funk Electro Disco. La diffusion commencera à 19h et une dizaine de DJ jouant en Live sur le système son vous porteront tout au long de la soirée. L’évènement est réalisé en colaboration avec les restaurants et bars Le Petit Cambodge, Le Carillon et Levantine.

Loukoum Adventures est une jeune collectif proposant à tous les parisiens des moments musicaux, Live Band et DJ Mix.

38 rue Bichat 75010 Paris
Quartier de l'Hôpital Saint-Louis
Croisement des rues Marie et Louise, Alibert et Bichat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©Loukoum Adventures