Spectacle clownesque – Sésame 38 route de Châtelus Les Billanges, 13 décembre 2023, Les Billanges.

Les Billanges,Haute-Vienne

Sésame est un spectacle de clown de la Compagnie Dzaar qui explore le tabou de la sexualité, à la recherche de l’épanouissement affectif et sexuel et qui interroge le regard porté sur les femmes et la génitalité. Le spectacle se réclame à la fois de la danse, de la poésie, du théâtre et du cirque. C’est une envolée onirique, drôle et tragique, qui percute à la fois l’intime et le collectif, et vient composer une berceuse punk et romantique à nos sexualités. Echange autour du pot de l’amitié après le spectacle..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 20:00:00. .

38 route de Châtelus

Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sésame is a clown show by Compagnie Dzaar that explores the taboo of sexuality, in search of emotional and sexual fulfillment, and questions the way we look at women and genitality. The show combines dance, poetry, theater and circus. It’s a dreamlike flight of fancy, funny and tragic, striking at once the intimate and the collective, and composing a punk and romantic lullaby to our sexualities. Enjoy a pot de l’amitié after the show.

Sésame es un espectáculo de clown de la Compagnie Dzaar que explora el tabú de la sexualidad, en busca de la plenitud afectiva y sexual, y cuestiona la mirada sobre la mujer y la genitalidad. El espectáculo es una mezcla de danza, poesía, teatro y circo. Es una fuga onírica, divertida y trágica, que golpea a la vez lo íntimo y lo colectivo, y compone una canción de cuna punk y romántica para nuestras sexualidades. Acompáñenos a tomar una copa después del espectáculo.

Sésame ist eine Clownshow der Compagnie Dzaar, die das Tabu der Sexualität auf der Suche nach emotionaler und sexueller Entfaltung erforscht und den Blick auf Frauen und Genitalien hinterfragt. Die Aufführung beruft sich gleichzeitig auf Tanz, Poesie, Theater und Zirkus. Es ist ein traumhafter, lustiger und tragischer Höhenflug, der sowohl das Intime als auch das Kollektive berührt und ein punkiges und romantisches Wiegenlied auf unsere Sexualitäten komponiert. Austausch bei einem Umtrunk nach der Vorstellung.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Monts du Limousin