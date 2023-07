Portes ouvertes à la Ferme Chapuis 38 Route de Beauzac Bas-en-Basset, 13 juillet 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

La Ferme Chapuis propose une après-midi portes ouvertes de leur ferme pour découvrir leur métier et leurs fabrications..

2023-07-13 14:00:00 fin : 2023-07-13 . .

38 Route de Beauzac

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Ferme Chapuis is offering an afternoon open house at their farm to discover their craft and products.

Ferme Chapuis organiza una tarde de puertas abiertas en su granja para conocer mejor su trabajo y los productos que elaboran.

Die Ferme Chapuis bietet einen Nachmittag der offenen Tür auf ihrem Bauernhof an, um mehr über ihren Beruf und ihre Herstellung zu erfahren.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron