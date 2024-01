Tour Lavande Journée Valensole 38 Quai de Rive Neuve Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Cette excursion d’une journée vous mènera aux plus beaux champs de lavande de Provence, dans la région de Valensole. C’est la région de Provence où la lavande est la plus colorée…

En route vers le célèbre plateau de Valensole ! Passez par des routes pittoresques bordées de champs de blé et de lavande. Nombreux arrêts photos et temps libre pour découvrir ce village provençal traditionnel. Votre chauffeur vous donnera des informations utiles sur la reconnaissance de la lavande fine, les usages de l’huile essentielle de lavande et la culture de la lavande en Provence. Arrêtez-vous chez un producteur local.



Temps libre à Moustiers Sainte Marie, célèbre pour ses ateliers de céramique, pour votre déjeuner.



Profitez de votre après-midi dans le Verdon pour voir plus de champs de lavande.



A noter : A La Française se réserve le droit de modifier le programme en fonction du stade de floraison de la lavande.

38 Quai de Rive Neuve

Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



