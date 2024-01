Tour Lavande Journée à Sault 38 Quai de Rive Neuve Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte des champs de lavande et des villages typiques du Luberon. Votre guide local et passionné partagera avec vous ses connaissances de cette fleur emblématique de la région. Il ne manquera pas non plus de vous faire profiter des…

Vous voilà en route pour le Pays de Sault, haut lieu régional de la culture et de la distillation de la lavande et du lavandin. Admirez les larges champs de lavande et de lavandin en fleurs. Visitez un producteur de lavande et découvrez les secrets de « l’or bleu » de Provence. De nombreux arrêts photos sont prévus dans les champs de lavande tout au long de la journée. Profitez de votre passage dans le village de Sault surnommé « capitale de la lavande » pour déjeuner (non inclus).N’oubliez pas de goûter à une spécialité locale: la glace à la lavande!Après le déjeuner, profitez d’un agréable temps libre dans le village coloré de Roussillon et admirez ses falaises d’ocre, spectacle naturel insolite. Découvrez ensuite l’un des plus beaux villages de France : Gordes. Érigé sur une falaise, ce village est classé comme l’un des plus beaux de France. Ne manquez pas d’admirer son château fort et son église… Ils dominent les maisons typiques du village qui ont été construites avec les pierres du rocher sur lequel elles sont aujourd’hui édifiées!

