Tour Lavande Journée Valensole 38 Quai de Rive Neuve, 1 janvier 2023, Marseille.

Cette excursion d’une journée vous mènera aux plus beaux champs de lavande de Provence, dans la région de Valensole. C’est la région de Provence où la lavande est la plus colorée….

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

38 Quai de Rive Neuve

Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy the blooming lavender fields and breathtaking landscapes on Valensole plateau.

Esta excursión de un día le llevará a los campos de lavanda más bellos de la Provenza, en la región de Valensole. Esta es la región de la Provenza donde la lavanda es más colorida….

Dieser Tagesausflug führt Sie zu den schönsten Lavendelfeldern der Provence in der Region Valensole. Dies ist die Region der Provence, in der der Lavendel am farbenprächtigsten…

Mise à jour le 2023-03-31 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille