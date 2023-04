Marchés et villages du Luberon 38 Quai de Rive Neuve, 1 janvier 2023, Marseille.

Appréciez cette excursion dédiée aux marchés provençaux ainsi qu’à certains villages du Parc Naturel Régional du Luberon.Vous serez en temps libre pour découvrir les marchés typiques de Provence..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

38 Quai de Rive Neuve

Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tour through the hilltop villages which overlook the valley of Luberon for centuries and which were mentioned in Peter Mayle’s book ‘A year in Provence’.

Disfrute de esta excursión dedicada a los mercados provenzales y a algunos de los pueblos del Parque Natural Regional del Luberon, con tiempo libre para descubrir los mercados típicos de la Provenza.

Genießen Sie diesen Ausflug, der den provenzalischen Märkten sowie einigen Dörfern des Regionalen Naturparks Luberon gewidmet ist. Sie haben Freizeit, um die typischen Märkte der Provence zu erkunden.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille