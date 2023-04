Toute la Provence en un jour 38 Quai de Rive Neuve, 1 janvier 2023, Marseille.

Visitez le meilleur de la Provence et ses sites incontournables en une journée. Soyez enchantés par ses richesses: un charmant village perché, des monuments romains, et de superbes paysages….

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

38 Quai de Rive Neuve

Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Set off to explore the UNESCO World Heritage sites of Provence !

Visite lo mejor de la Provenza y sus lugares imprescindibles en un día. Déjese cautivar por sus riquezas: un encantador pueblo encaramado, monumentos romanos y magníficos paisajes…

Besuchen Sie an einem Tag das Beste der Provence und ihre unumgänglichen Sehenswürdigkeiten. Lassen Sie sich von den Reichtümern der Provence verzaubern: ein charmantes, hoch gelegenes Dorf, römische Monumente und wunderschöne Landschaften…

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille