Exposition de l’artiste Christine GUENAND 38 Quai Charles Guinot Amboise, 16 novembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Exposition de l’artiste Christine Guénand, du 16 novembre au 3 décembre 2023, du jeudi au dimanche, de 14h à 19h. (ou sur rdv).

Vendredi 2023-11-16 14:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

38 Quai Charles Guinot

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition by artist Christine Guénand, November 16 to December 3, 2023, Thursday to Sunday, 2pm to 7pm. (or by appointment)

Exposición de la artista Christine Guénand, del 16 de noviembre al 3 de diciembre de 2023, de jueves a domingo, de 14:00 a 19:00 h. (o con cita previa)

Ausstellung der Künstlerin Christine Guénand, vom 16. November bis zum 3. Dezember 2023, Donnerstag bis Sonntag, 14-19 Uhr. (oder nach Vereinbarung)

