Permanence Rénovation Énergétique 38 place de l’église, 4 janvier 2023, Chamonix-Mont-Blanc. Permanence rénovation énergétique de l’habitat privé à la Mairie de Chamonix-Mont-Blanc, au rez-de-chaussée..

2023-01-04 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-19 12:00:00. .

38 place de l’église Mairie de Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Energy renovation information session for private homeowners on the ground floor of the Chamonix Town Hall. Renovación energética de las viviendas privadas del Ayuntamiento de Chamonix-Mont-Blanc, en la planta baja. Sprechstunde zur energetischen Renovierung von Privatwohnungen im Rathaus von Chamonix-Mont-Blanc, im Erdgeschoss. Mise à jour le 2023-01-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

