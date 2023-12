Atelier Découverte Porcelaine de Coulage 38 Place de l’église Bracquetuit Catégories d’Évènement: Bracquetuit

Seine-Maritime Atelier Découverte Porcelaine de Coulage 38 Place de l’église Bracquetuit, 17 août 2024, Bracquetuit. Bracquetuit Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 14:00:00

fin : 2024-08-17 17:00:00 Dans notre atelier, à Bracquetuit, 76850, venez découvrir le coulage de barbotine de porcelaine dans des moules en plâtre.

Coulage de porcelaine avec empreintes des fleurs de notre jardin ! Matin de 10h à 12h : réalisation du coulage.

Préparation de la barbotine de coulage à partir de poudre de porcelaine et coulage dans des moules en plâtre, Pause pique-nique avec apport de chacun Après-midi de 14h à 17h : finalisation des récipients réalisés le matin, démoulage des récipients, décoration, coloration à l’engobe et finition. Nous émaillons en transparent et cuisons toutes vos pièces réalisées ce jour. Vous pourrez les récupérer environ 4 semaines après l’atelier ou par envoi postal (port 15).

Dans notre atelier, à Bracquetuit, 76850, venez découvrir le coulage de barbotine de porcelaine dans des moules en plâtre.

Coulage de porcelaine avec empreintes des fleurs de notre jardin ! Matin de 10h à 12h : réalisation du coulage.

Préparation de la barbotine de coulage à partir de poudre de porcelaine et coulage dans des moules en plâtre, Pause pique-nique avec apport de chacun Après-midi de 14h à 17h : finalisation des récipients réalisés le matin, démoulage des récipients, décoration, coloration à l’engobe et finition. Nous émaillons en transparent et cuisons toutes vos pièces réalisées ce jour. Vous pourrez les récupérer environ 4 semaines après l’atelier ou par envoi postal (port 15)

Dans notre atelier, à Bracquetuit, 76850, venez découvrir le coulage de barbotine de porcelaine dans des moules en plâtre.

Coulage de porcelaine avec empreintes des fleurs de notre jardin ! Matin de 10h à 12h : réalisation du coulage.

Préparation de la barbotine de coulage à partir de poudre de porcelaine et coulage dans des moules en plâtre, Pause pique-nique avec apport de chacun Après-midi de 14h à 17h : finalisation des récipients réalisés le matin, démoulage des récipients, décoration, coloration à l’engobe et finition. Nous émaillons en transparent et cuisons toutes vos pièces réalisées ce jour. Vous pourrez les récupérer environ 4 semaines après l’atelier ou par envoi postal (port 15) .

38 Place de l’église

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Terroir de Caux Détails Catégories d’Évènement: Bracquetuit, Seine-Maritime Autres Code postal 76850 Lieu 38 Place de l'église Adresse 38 Place de l'église Ville Bracquetuit Departement Seine-Maritime Lieu Ville 38 Place de l'église Bracquetuit Latitude 49.666228 Longitude 1.1686549 latitude longitude 49.666228;1.1686549

38 Place de l'église Bracquetuit Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bracquetuit/