Atelier bijoux en porcelaine 38 Place de l’église Bracquetuit Catégories d’Évènement: Bracquetuit

Seine-Maritime Atelier bijoux en porcelaine 38 Place de l’église Bracquetuit, 6 mars 2024, Bracquetuit. Bracquetuit Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 17:00:00 Venez découvrir la douceur de la porcelaine en réalisant vos propres bijoux à partir des fleurs de notre jardin. -visite du jardin

-cueillette des végétaux dont vous aurez besoin

-premier contact avec la porcelaine : thixotropie !

-application des végétaux sur la porcelaine

-coloration des empreintes à l’engobe

-découpe des formes des bijoux et finition

-choix de deux pièces pour le montage en boucles d’oreilles (monture inox)

-choix d’une pièce pour montage en pendentif. Nous cuisons et émaillons en transparent toutes vos pièces réalisées ce jour. Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos pièces 3 à 4 semaines après à l’atelier ou par envoi postal (frais de port 5 €) 6 participants maximum et inscription obligatoire..

38 Place de l’église

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie

