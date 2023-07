Atelier décorations de Noël 38 Place de l’église Bracquetuit, 1 novembre 2023, Bracquetuit.

Bracquetuit,Seine-Maritime

Afin de décorer votre maison pour Noël, sapin, table… venez réaliser vos décorations en porcelaine à partir des végétaux de notre jardin.

L’atelier de 3h comprendra :

– Visite du jardin et cueillette des végétaux dont vous aurez besoin

– Premier contact avec la porcelaine

– Application des fleurs sur la porcelaine, recto-verso

– Découpe des formes à partir d’emporte-pièces Perçage pour la suspension et finition

Nous cuisons toutes vos pièces réalisées ce jour sans émaillage afin d’obtenir des biscuits de porcelaine.

Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos décorations 3 à 4 semaine après l’atelier ou par envoi postal (port 5 €)

6 participants maximum.

Tarif 50 € par personne (enfant à partir de 9 ans accompagné d’un adulte qui participe : même tarif).

2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-11-01 17:00:00. .

38 Place de l’église

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie



To decorate your home for Christmas, your tree, your table? come and make your own porcelain decorations using plants from our garden.

The 3-hour workshop includes :

– Visit to the garden and pick the plants you’ll need

– First contact with porcelain

– Applying flowers to porcelain on both sides

– Cutting out shapes using cookie cutters Drilling for hanging and finishing

We fire all your pieces made today without glazing to obtain porcelain cookies.

You can collect all your decorations 3 to 4 weeks after the workshop, or by post (postage 5 ?)

6 participants maximum.

Price 50? per person (children aged 9 and over accompanied by a participating adult: same price)

Para decorar tu casa en Navidad, el árbol de Navidad, la mesa, etc., ven a hacer tus propios adornos de porcelana con plantas de nuestro jardín.

El taller de 3 horas incluye

– Visita al jardín y elección de las plantas necesarias

– Primer contacto con la porcelana

– Aplicación de las flores a la porcelana por ambas caras

– Recorte de las formas con cortapastas Taladrado para colgar y acabado

Coceremos todas sus piezas realizadas este día sin esmaltar para obtener galletas de porcelana.

Podrás recoger todas tus decoraciones de 3 a 4 semanas después del taller o por correo (gastos de envío 5€)

máximo 6 participantes.

Precio 50€ por persona (niños a partir de 9 años acompañados de un adulto participante: mismo precio)

Um Ihr Haus für Weihnachten zu schmücken, einen Baum oder einen Tisch zu dekorieren, kommen Sie und stellen Sie Ihre Porzellandekorationen aus Pflanzen aus unserem Garten her.

Der dreistündige Workshop umfasst:

– Besuch des Gartens und Pflücken der Pflanzen, die Sie benötigen

– Erster Kontakt mit dem Porzellan

– Aufbringen der Blumen auf das Porzellan, beidseitig

– Ausschneiden der Formen mit Ausstechformen Bohren für die Aufhängung und Fertigstellung

Wir backen alle Ihre an diesem Tag angefertigten Stücke ohne Glasur, um Porzellanplätzchen zu erhalten.

Sie können alle Ihre Dekorationen 3 bis 4 Wochen nach dem Workshop oder per Post (Porto 5 ?) abholen

maximal 6 Teilnehmer.

Preis 50 ? pro Person (Kinder ab 9 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, der teilnimmt: gleicher Preis)

Mise à jour le 2023-06-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche