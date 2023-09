EXPOSITION – GRAVURE SCULPTURE DE JEAN-CHARLES TAILLANDIER ET JEAN-FRANÇOIS LAURENT 38 Impasse du 26ème R.I. Nancy, 22 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Gravures de Jean-Charles Taillandier

sculptures de Jean-François Laurent

Vernissage Vendredi 22 septembre 2023 à 18h

Ouvert possible aussi sur RDV. Tout public

Vendredi 2023-09-22 18:00:00 fin : 2023-09-22 . 0 EUR.

38 Impasse du 26ème R.I.

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Engravings by Jean-Charles Taillandier

sculptures by Jean-François Laurent

Opening Friday September 22, 2023 at 6 pm

Open by appointment only

Grabados de Jean-Charles Taillandier

esculturas de Jean-François Laurent

Inauguración el viernes 22 de septiembre de 2023 a las 18:00

También abierta con cita previa

Radierungen von Jean-Charles Taillandier

skulpturen von Jean-François Laurent

Vernissage Freitag, 22. September 2023 um 18 Uhr

Geöffnet auch auf RDV möglich

