38 ÈMES RENCONTRES CINÉ VIDÉO DE LA SARTHE Mamers, 5 décembre 2021, Mamers.
Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 19:00:00
Cinéma Rex 2, rue de la Gare

Mamers Sarthe Les nouvelles Rencontres Ciné-Vidéo de la Sarthe auront lieu dimanche 5 décembre au cinéma Rex de Mamers (Espace Saugonna).

A cette occasion le réalisateur Gilles Cousin sera mis à l’honneur avec la projection de son film réalisé en 1988 “Rouget le Braconnier”.

La réalisatrice Elisabeth Bourgine est attendue pour présenter “Ma cousine Mimi”. L’actrice de Meurtres au Paradis rend un vibrant hommage à sa cousine et artiste Michele Masse dans ce documentaire.

Quatre courts métrages tournés cet été dans le village de René vont être présentés lors de cette journée.

Infos au 02 43 97 59 39

