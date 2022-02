38 ème édition des Flaneries de Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Les Flaneries de Fresnoy-le-Grand seront de retour en mai. Le 1er mai plus précisément sous le thème des collectionneurs, avec au programme une grande braderie-brocante, une exposition durant trois à quatre jours. Les personnes intéressées peuvent contacter les membres du Comité d'Action Culturelle au 06 79 43 04 05.

