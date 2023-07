Les Visites du Jeudi > Cidrerie Claids 38 Chemin Perrey Saint-Patrice-de-Claids, 20 juillet 2023, Saint-Patrice-de-Claids.

Saint-Patrice-de-Claids,Manche

Visite de la Cidrerie Claids et dégustation de l’ensemble des produits tous les jeudis de l’été. Départs à 14h30 et 16h..

2023-07-20 14:30:00 fin : 2023-07-20 . .

38 Chemin Perrey

Saint-Patrice-de-Claids 50190 Manche Normandie



Visit the Cidrerie Claids and taste all its products every Thursday in summer. Departures at 2.30pm and 4pm.

Visite la Cidrerie Claids y deguste todos sus productos todos los jueves del verano. Las visitas salen a las 14:30 y a las 16:00.

Besuch der Cidrerie Claids und Verkostung sämtlicher Produkte jeden Donnerstag im Sommer. Abfahrt um 14:30 und 16:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-27 par Côte Ouest Centre Manche