Fêtez Noël à la centrale de Chooz 38 chemin de mission Chooz, 20 décembre 2023, Chooz.

Chooz Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20

14h à 17h : Ateliers. Viens fabriquer ton prénom lumineux ou une jolie boule de Noël lumineuse et comprendre le principe d’un éclairage LED. Rencontre avec le Père Noël, séance photo et goûter gourmand. 17h : Spectacle de Noël (ouvert à tous sans inscription). Inscription pour l’atelier par mail : visiteredf-chooz@edf.fr Animation100% gratuite ouverte à tous. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte..

38 chemin de mission Salle Morlet

Chooz 08600 Ardennes Grand Est



Mise à jour le 2023-12-14 par Ardennes Tourisme