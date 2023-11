Visites guidées de la manufacture de médailles 38 Chemin de Lannedarré – BP 90 65103 Lourdes, 28 mars 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Partez à la découverte d’une fabrique historique de Lourdes : la SERAL 1946 !

2 sessions de visites guidées le jeudi à 10h30 et 11h30.

Prochaines dates :

> 11, 18 et 25 avril 2024

> 16 mai 2024

> 20 et 27 juin 2024

> 4, 11, 18 et 25 juillet 2024

> 1, 8, 14, 22 et 29 août 2024

Un savoir-faire artisanal d’excellence unique : depuis 1946, la SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) fabrique à la main des médailles dans son atelier à Lourdes.

C’est le dernier atelier frappeur de médailles sur Lourdes. Vous découvrirez les différentes étapes du processus de fabrication des médailles, du morceau de métal découpé à la décoration et la personnalisation des médailles et parures. Des techniques d’estampage, d’émaillage et de tricotage de chaînes seront présentées.

Durée de la visite : entre 30 et 45 minutes.

En français. Possibilité de visite en anglais, allemand, espagnol.

Pas de visites les jours fériés.

Places limitées : 14 personnes par visite.

Tarifs :

– adulte : 5€

– étudiants, + de 65 ans, hospitaliers, corps militaires et religieux sur justificatif : 3€

– gratuit jusqu’à 17 ans sur justificatif.

Sur réservation uniquement sur le site ci-dessous..

2024-03-28 11:30:00 fin : 2024-03-28 . .

38 Chemin de Lannedarré – BP 90 65103 LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover a historic Lourdes factory: SERAL 1946!

2 guided tour sessions on Thursdays at 10.30am and 11.30am.

Next dates :

> April 11, 18 and 25, 2024

> May 16, 2024

> June 20 and 27, 2024

> July 4, 11, 18 and 25, 2024

> August 1, 8, 14, 22 and 29, 2024

Unique craftsmanship: since 1946, SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) has been handcrafting medals in its Lourdes workshop.

It is the last medals minting workshop in Lourdes. You’ll discover the different stages in the medal-making process, from the cut piece of metal to the decoration and personalization of medals and ornaments. Stamping, enameling and chain-knitting techniques will be demonstrated.

Length of visit: between 30 and 45 minutes.

In French only. Tours available in English, German and Spanish.

No tours on public holidays.

Limited seating: 14 people per tour.

Price :

– adults: 5?

– students, over 65s, hospitallers, military and religious personnel with ID: 3?

– free for children under 17 with proof of age.

Reservations only on the website below.

Descubra una fábrica histórica en Lourdes: ¡SERAL 1946!

2 sesiones de visitas guiadas los jueves a las 10:30 y a las 11:30.

Próximas fechas :

> 11, 18 y 25 de abril de 2024

> 16 de mayo de 2024

> 20 y 27 de junio de 2024

> 4, 11, 18 y 25 de julio de 2024

> 1, 8, 14, 22 y 29 de agosto de 2024

Un trabajo artesanal único: desde 1946, SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) fabrica medallas a mano en su taller de Lourdes.

Es el último taller de acuñación de medallas de Lourdes. Descubrirá las diferentes etapas del proceso de fabricación de medallas, desde la pieza de metal cortada hasta la decoración y personalización de las medallas y ornamentos. Se mostrarán las técnicas de estampado, esmaltado y tejido en cadena.

Duración de la visita: entre 30 y 45 minutos.

En francés. Visitas disponibles en inglés, alemán y español.

No hay visitas en días festivos.

Plazas limitadas: 14 personas por visita.

Precio :

– adultos: 5?

– estudiantes, mayores de 65 años, hospitaleros, militares y religiosos con justificante: 3?

– gratis para menores de 17 años con justificante de edad.

Solo con reserva en el sitio web que figura más abajo.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in eine historische Fabrik in Lourdes: die SERAL 1946!

2 geführte Besichtigungen am Donnerstag um 10:30 und 11:30 Uhr.

Nächste Termine:

> 11., 18. und 25. April 2024

> 16. Mai 2024

> 20. und 27. Juni 2024

> 4, 11, 18 und 25 Juli 2024

> 1, 8, 14, 22 und 29 August 2024

Ein einzigartiges handwerkliches Spitzen-Know-how: Seit 1946 stellt die SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) in ihrer Werkstatt in Lourdes Medaillen von Hand her.

Es ist die letzte Werkstatt, die in Lourdes Medaillen prägt. Sie werden die verschiedenen Schritte des Herstellungsprozesses von Medaillen kennenlernen, vom zugeschnittenen Stück Metall bis hin zur Verzierung und Personalisierung der Medaillen und Schmuckstücke. Es werden Techniken zum Prägen, Emaillieren und Kettenstricken vorgeführt.

Dauer des Besuchs: 30 bis 45 Minuten.

In französischer Sprache. Besichtigungen auf Englisch, Deutsch und Spanisch möglich.

Keine Besichtigungen an Feiertagen.

Begrenzte Plätze: 14 Personen pro Besuch.

Preise:

– erwachsene: 5?

– studenten, über 65-Jährige, Krankenhauspersonal, Soldaten und Geistliche mit Nachweis: 3?

– kostenlos bis 17 Jahre gegen Nachweis.

Nur mit Reservierung auf der unten angegebenen Website.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT de Lourdes|CDT65