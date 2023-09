Journée famille au Château Lalande-Labatut 38 Chemin de Labatut Sallebœuf, 1 octobre 2023, Sallebœuf.

Sallebœuf,Gironde

La Journée famille au Château Lalande-Labatut, c’est ce dimanche ! Dès 11 h, venez déguster les huîtres du Bassin d’Arcachon ou bien des saucisses artisanales, accompagnées des vins blancs de la propriété. Et à 12 h 30, place aux grillades pour un repas dominical gourmand. Des jeux en bois et structures gonflables seront à disposition des enfants jusqu’à 12 ans. Vous pouvez également amener vos propres jeux (pétanque, jeux de cartes…). Réservation conseillée..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 15:00:00. .

38 Chemin de Labatut Château Lalande-Labatut

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Family Day at Château Lalande-Labatut is this Sunday! From 11 a.m. onwards, come and enjoy oysters from the Bay of Arcachon or home-made sausages, accompanied by the estate’s white wines. And at 12:30 p.m., it’s time to grill for a gourmet Sunday lunch. Wooden games and inflatables will be available for children up to 12 years of age. You can also bring your own games (pétanque, card games, etc.). Reservations recommended.

Este domingo se celebra el Día de la Familia en el Château Lalande-Labatut A partir de las 11:00, deguste ostras de la bahía de Arcachon o salchichas tradicionales acompañadas de vinos blancos de la finca. Y a las 12:30 h, disfrute de un almuerzo gourmet a la parrilla. Para los niños de hasta 12 años habrá juegos de madera e hinchables. También puede traer sus propios juegos (petanca, cartas, etc.). Se recomienda reservar.

Der Familientag auf Château Lalande-Labatut findet diesen Sonntag statt! Ab 11 Uhr können Sie Austern aus dem Bassin d’Arcachon oder hausgemachte Würstchen probieren, begleitet von den Weißweinen des Weinguts. Und um 12:30 Uhr gibt es Gegrilltes für ein leckeres Sonntagsessen. Für Kinder bis 12 Jahre stehen Holzspiele und Hüpfburgen zur Verfügung. Sie können auch Ihre eigenen Spiele mitbringen (Pétanque, Kartenspiele…). Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT de l’Entre-deux-Mers