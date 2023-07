Les Dimanches huîtres – saucisses – vin blanc 38 Chemin de Labatut Sallebœuf, 14 mai 2023, Sallebœuf.

Sallebœuf,Gironde

Pour les beaux jours, le Château Lalande-Labatut vous invite à déguster huitres, vins blancs et saucisses au milieu des vignes du domaine. Pour un dimanche tout en douceur et en gastronomie..

2023-05-14 fin : 2023-05-14 13:00:00.

38 Chemin de Labatut Château Lalande-Labatut

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the beautiful days, the Château Lalande-Labatut invites you to taste oysters, white wines and sausages in the middle of the vineyards of the domain. For a Sunday all in softness and in gastronomy.

Para el buen tiempo, el Château Lalande-Labatut le invita a degustar ostras, vinos blancos y salchichas en medio de los viñedos de la finca. Para un domingo lleno de placer y gastronomía.

An schönen Tagen lädt Sie das Château Lalande-Labatut ein, Austern, Weißwein und Würstchen inmitten der Weinberge des Weinguts zu verkosten. Für einen Sonntag ganz im Zeichen des Genusses und der Gastronomie.

