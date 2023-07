CONCERT ROCK’N MORE AVEC PIECE OF JAM 38 Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc, 14 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Le groupe éphémère Piece of Jam se réunit à nouveau au Privileg’Bar pour offrir une set list énergétique de titres des années 60’s à nos jours. Sélection éclectique avec The Kinks, Blondie, Led Zeppelin, Nirvana, No Doubt, Royal Republic…

Restauration sur place : frites et barbecue pour petite ou grande faim !. Tout public

Vendredi 2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. 0 EUR.

38 Boulevard de la Rochelle Privileg’Bar

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The short-lived band Piece of Jam reunites at Privileg’Bar to offer an energetic set list of tracks from the 60’s to the present day. Eclectic selection including The Kinks, Blondie, Led Zeppelin, Nirvana, No Doubt, Royal Republic…

On-site catering: French fries and barbecue for a small or large appetite!

El efímero grupo Piece of Jam vuelve a reunirse en el Privileg’Bar para ofrecer una enérgica lista de canciones desde los años 60 hasta la actualidad. Una selección ecléctica que incluye a The Kinks, Blondie, Led Zeppelin, Nirvana, No Doubt, Royal Republic…

Catering in situ: patatas fritas y barbacoa para todos los gustos

Die kurzlebige Band Piece of Jam versammelt sich erneut in der Privileg’Bar, um eine energiegeladene Setlist mit Titeln von den 60ern bis heute anzubieten. Eklektische Auswahl mit The Kinks, Blondie, Led Zeppelin, Nirvana, No Doubt, Royal Republic…

Verpflegung vor Ort: Pommes frites und Barbecue für den kleinen oder großen Hunger!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT SUD MEUSE