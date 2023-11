Dimanche Douceur & soins pour accueillir l’hiver 38 Avenue du Calvados Caen, 10 décembre 2023, Caen.

La Grue Blanche & Cie vous convie à un dimanche de bien être :11h : Qi Gong avec Céline

13h : Do In avec Line14h30 – 16h30 : Atelier « Emo’qi » enfants-parent sur rendez-vous15h : Yoga du visage avec Alexandra17h : Yoga 100% Yin avec AlexandraAtelier OrigamiMassages sur demande.

38 Avenue du Calvados

Caen 14000 Calvados Normandie



La Grue Blanche & Cie invites you to a Sunday of well-being:11am: Qi Gong with Céline

1 p.m.: Do In with Line 2:30 – 4:30 p.m.: « Emo’qi » workshop for children and parents by appointment 3 p.m.: Yoga du visage with Alexandra 5 p.m.: Yoga 100% Yin with Alexandra Origami workshopMassages on request

La Grue Blanche & Cie te invita a un domingo de bienestar:11h: Qi Gong con Céline

13:00 h: Do In con Line 14:30 h – 16:30 h: Taller « Emo’qi » para niños y padres con cita previa 15:00 h: Yoga facial con Alexandra 17:00 h: 100% Yin yoga con Alexandra Taller de origamiMasajes previa petición

La Grue Blanche & Cie lädt Sie zu einem Sonntag des Wohlbefindens ein:11 Uhr: Qi Gong mit Céline

13 Uhr: Do In mit Line14.30 – 16.30 Uhr: Workshop « Emo’qi » Kinder-Eltern nach Vereinbarung15 Uhr: Gesichts-Yoga mit Alexandra17 Uhr: Yoga 100% Yin mit AlexandraOrigami-WorkshopMassagen auf Anfrage

