Atelier détermination des lichens 38 avenue Charles De Gaulle Autun, 14 février 2024, Autun.

Autun Saône-et-Loire

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14 17:00:00

Venez nous aider à la détermination de lichens. Si vous avez peu de connaissances en la matière, ce sera l’occasion de faire une initiation !

Les lichens sont composés d’un champignon et d’une algue microscopique, qui s’associent en symbiose pour ne former qu’un seul organisme. Parfois considérés comme des parasites, ils sont totalement inoffensifs pour leur support. Ils sont de véritables bioindicateurs et nous renseignent sur la qualité de l’air et le niveau de la pollution. En France, on estime qu’il y a environ 3 000 espèces, mais elles font face à différentes menaces comme la destruction de leurs habitats naturels, la pollution de l’air ou celle de l’eau.

38 avenue Charles De Gaulle Local SHNA-OFAB

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



