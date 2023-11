La Galerie Art à la maison expose Serena Barbieri 38-40 rue Victor Hugo Deauville, 28 octobre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

La galerie Art à la maison est un nouveau lieu dédié à l’art contemporain, aux rencontres et à l’art de vivre à Deauville. La galerie d’art invite des galeristes à exposer leurs œuvres. Elle se positionne comme un lieu de découverte et de promotion de l’art contemporain sous toutes ses formes : installations, vidéos, sculptures, céramiques, peintures, dessins, photographies, design, créations d’architectes.

Artiste pluridisciplinaire, Serena Barbieri est un véritable coup de coeur pour Art À La Maison. L’exposition à la Galerie, puis à la Villa Stella, dévoile une série de dessins acrylique sur papier, peintures sur toiles et céramiques.

Artiste et chercheuse originaire de Florence, Serena Barbieri vit à Porto depuis 2015. Sa carrière universitaire commence avec un diplôme en Biologie à Florence mais ses études ultérieures se dérouleront dans le domaine artistique, d’abord à l’Institut Universitaire d’Architecture à Venise puis à Porto, avec un master en Pratiques Artistiques Contemporaines. Elle travaille dans son atelier à Porto depuis 2017 et collabore avec des galeries en France et au Portugal.

Vernissage en présence de l’artiste , samedi 28 octobre de 18h à 21h à la Galerie. Sur inscription..

Vendredi 2023-10-28 fin : 2023-12-31 . .

38-40 rue Victor Hugo Villa Stella

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Art à la maison gallery is a new venue dedicated to contemporary art, encounters and the art of living in Deauville. The art gallery invites gallery owners to exhibit their work. It is positioned as a place to discover and promote contemporary art in all its forms: installations, videos, sculptures, ceramics, paintings, drawings, photographs, design and architectural creations.

A multidisciplinary artist, Serena Barbieri is a real favorite of Art À La Maison. The exhibition at the Galerie, then at Villa Stella, unveils a series of acrylic drawings on paper, paintings on canvas and ceramics.

An artist and researcher originally from Florence, Serena Barbieri has lived in Porto since 2015. Her academic career began with a degree in Biology in Florence, but her subsequent studies were in the arts, first at the University Institute of Architecture in Venice and then in Porto, with a master?s degree in Contemporary Artistic Practices. She has been working in her studio in Porto since 2017 and collaborates with galleries in France and Portugal.

Vernissage in the presence of the artist, Saturday October 28, 6-9pm at the Galerie. Registration required.

La galería Art à la maison es un nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo, al encuentro y al arte de vivir en Deauville. La galería de arte invita a los galeristas a exponer sus obras. Es un lugar para descubrir y promover el arte contemporáneo en todas sus formas: instalaciones, vídeos, esculturas, cerámicas, pinturas, dibujos, fotografías, diseño y creaciones arquitectónicas.

Artista multidisciplinar, Serena Barbieri es una auténtica favorita de Art À La Maison. La exposición en la Galerie, y después en Villa Stella, revela una serie de dibujos acrílicos sobre papel, pinturas sobre lienzo y cerámicas.

Artista e investigadora originaria de Florencia, Serena Barbieri vive en Oporto desde 2015. Su carrera universitaria comenzó con una licenciatura en Biología en Florencia, pero sus estudios posteriores fueron en el campo del arte, primero en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y luego en Oporto, con un máster en Prácticas Artísticas Contemporáneas. Desde 2017 trabaja en su estudio de Oporto y colabora con galerías de Francia y Portugal.

Inauguración en presencia del artista, el sábado 28 de octubre de 18:00 a 21:00 en la Galería. Inscripción obligatoria.

Die Galerie Art à la maison ist ein neuer Ort in Deauville, der der zeitgenössischen Kunst, den Begegnungen und der Lebenskunst gewidmet ist. Die Kunstgalerie lädt Galeristen ein, ihre Werke auszustellen. Die Galerie versteht sich als Ort der Entdeckung und Förderung zeitgenössischer Kunst in all ihren Formen: Installationen, Videos, Skulpturen, Keramiken, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Design und Architektenentwürfe.

Die multidisziplinäre Künstlerin Serena Barbieri ist ein echter Favorit für Art À La Maison. Die Ausstellung in der Galerie und anschließend in der Villa Stella enthüllt eine Reihe von Acrylzeichnungen auf Papier, Gemälden auf Leinwand und Keramiken.

Die aus Florenz stammende Künstlerin und Forscherin Serena Barbieri lebt seit 2015 in Porto. Ihre akademische Laufbahn begann mit einem Abschluss in Biologie in Florenz, doch ihre weiteren Studien fanden im künstlerischen Bereich statt, zunächst am Universitätsinstitut für Architektur in Venedig und dann in Porto mit einem Master in Contemporary Artistic Practices. Seit 2017 arbeitet sie in ihrem Atelier in Porto und arbeitet mit Galerien in Frankreich und Portugal zusammen.

Vernissage in Anwesenheit der Künstlerin , Samstag, 28. Oktober von 18 bis 21 Uhr in der Galerie. Nach Anmeldung.

