37ème Salon de Peinture et Sculpture Ballan-Miré, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ballan-Miré.

37ème Salon de Peinture et Sculpture 2021-07-03 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00

Ballan-Miré Indre-et-Loire

Le Salon de Peinture et Sculpture est un lieu de découvertes artistiques et d’échanges avec plus de vingt artistes peintres, sculpteurs et plasticiens. Invités d’honneur : Muriel Astier-Lameignière (pastel et dessin) et Bruno Lemée (sculpture en bois et métal). Expo-vente.

mjc.ballan@wanadoo.fr http://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

