37ème salon artistique de Cléder Cléder, 17 avril 2022, Cléder.

L’invité d’honneur le peintre de la Marine Stéphane RUAIS

accompagné d’une quarantaine d’artistes peintre confirmés et la présence d’un artiste sculpteur.

Vous admirerez plus de 15o oeuvres exposées et une vingtaine de sculptures.

Au cours de ce salon vous pourrez assister à des ateliers de démonstrations. Visites et démonstrations gratuites.

