du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Cinéma des Carmes

Direction artistique : Jean-Michel Ouvry et Ludovic Bourreau L’artiste [Rouge Hartley](https://www.instagram.com/rouge.hartley/?hl=fr) réalisera la 37ème fresque du Mur Orléans les samedi 03 et dimanche 04 juillet 2021. La fresque sera visible 3 mois. En 2014, Rouge choisit un nom qu’elle veut proche de sa pratique : commun, appropriable, multiple. Engagée dans le tissu du monde, Rouge travaille depuis ses débuts par collage ou fresque dans l’espace public. Places, lieux destinés à des reconfigurations urbaines imminentes, contes de quartier ou toiles blanches en atelier sont les théâtres de ses interventions, et autant d’occasions de déployer des figurations jamais symboliques mais toujours narratives.

Entrée libre

