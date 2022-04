37ème fête des goémoniers Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

37ème fête des goémoniers Plouguerneau, 28 août 2022, Plouguerneau. 37ème fête des goémoniers Plouguerneau

2022-08-28 – 2022-08-28

Plouguerneau Finistère Plouguerneau Depuis 1983, les bénévoles de l’association Karreg-Hir se rassemblent sur les dunes de Penn Enez et dans la grève pour une reconstitution du métier des goémoniers des années 1920-50.

Au programme : déchargement des bateaux traditionnels, transport (charette, civière), brûlage dans les fours à goémon, dans round, expositions, projections conférences, dégustation et stand de produits aux algues… contact@ecomusee-plouguerneau.fr https://www.ecomusee-plouguerneau.fr/ Depuis 1983, les bénévoles de l’association Karreg-Hir se rassemblent sur les dunes de Penn Enez et dans la grève pour une reconstitution du métier des goémoniers des années 1920-50.

Au programme : déchargement des bateaux traditionnels, transport (charette, civière), brûlage dans les fours à goémon, dans round, expositions, projections conférences, dégustation et stand de produits aux algues… Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Ville Plouguerneau lieuville Plouguerneau Departement Finistère

Plouguerneau Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

37ème fête des goémoniers Plouguerneau 2022-08-28 was last modified: by 37ème fête des goémoniers Plouguerneau Plouguerneau 28 août 2022 finistère Plouguerneau

Plouguerneau Finistère