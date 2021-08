37ème Festival International du Film Ornithologique Ménigoute, 26 octobre 2021, Ménigoute.

37ème Festival International du Film Ornithologique 2021-10-26 – 2021-11-01

Ménigoute Deux-Sèvres Ménigoute

Porté par l’association Mainate (Ménigoute Animation Internationale NATure Environnement), le Festival international du film ornithologique de Ménigoute est l’un des événements mondiaux majeurs du cinéma animalier. Sa première édition s’est tenue en 1985.

Le festival de Ménigoute présente chaque année une nouvelle sélection des films, pour la plupart en exclusivité française. Le jury est composé de professionnels du cinéma et de l’environnement.

La manifestation propose des activités pour toute la famille sur une période de 6 jours :

– Salon d’Art animalier,

– Forum découvertes nature et patrimoine,

– Conférences nature et tables rondes,

– Festival off,

– Sorties nature ainsi qu’initiations et ateliers.

+33 5 49 69 90 09

