37EME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE VÉBRON Vebron, mardi 18 juillet 2023.

37EME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE VÉBRON Vebron Lozère

Le Festival du Film de Vébron émane d’une idée simple créer un événement culturel autour du cinéma au sein d’un petit village et de ses habitants, afin de rendre accessible des œuvres cinématographiques nombreuses et variées à des publics eux-mêmes…

Le Festival du Film de Vébron émane d'une idée simple créer un événement culturel autour du cinéma au sein d'un petit village et de ses habitants, afin de rendre accessible des œuvres cinématographiques nombreuses et variées à des publics eux-mêmes variés. L'ambiance est chaleureuse; loin des strass et des paillettes. Les personnalités présentes se rendent disponibles et tout à fait accessibles. La qualité cinématographique sans ses artifices…

En quelques lignes et pour faire court c’est…

*Une compétition officielle, avec plus de 12 heures de projection de films venus du monde entier, où se mêlent amateurs

et professionnels, dans tous les genres fictions, documentaires, clips, reportages, animations, films d’écoles ou d’ateliers etc…

*Des grandes soirées cinéma, pour certaines en plein air suivie de conférences et de débats

*Toute une pléiade d’animations éducatives ou récréatives, des stages vidéo, divers ateliers ou encore des expositions pour tous les goûts et tous les âges.

*Aussi, la boutique du Festival, ainsi qu’un espace restauration ouvert à tous midi et soir

*Des soirées festives avec animations musicales.

*5 journées festivalières toujours empreintes de qualité, d’originalité, de convivialité, riches de rencontres et d’amitiés.

Toujours un artiste, un comédien, un réalisateur au coin d’une rue avec qui boire un verre ou déguster une spécialité cévenole ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-18

fin : 2023-07-22

Vebron 48400 Lozère Occitanie contact@festivalvebron.fr

