37ème Edition du Main Event GPC : Gambetta Poker Club Mours-Saint-Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe Catégories d’Évènement: Drôme

Mours-Saint-Eusèbe

37ème Edition du Main Event GPC : Gambetta Poker Club Mours-Saint-Eusèbe, 28 janvier 2023, Mours-Saint-Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe. 37ème Edition du Main Event GPC : Gambetta Poker Club Salle des Fêtes Mours-Saint-Eusèbe Drôme

2023-01-28 09:30:00 09:30:00 – 2023-01-29 Mours-Saint-Eusèbe

Drôme Mours-Saint-Eusèbe De la buvette à la table de floor en passant par les tables GPC, tout y sera ! gambetta-pokerclub@hotmail.fr +33 6 51 02 48 37 http://gambetta-pokerclub.fr/ Mours-Saint-Eusèbe

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Mours-Saint-Eusèbe Autres Lieu Mours-Saint-Eusèbe Adresse Salle des Fêtes Mours-Saint-Eusèbe Drôme Ville Mours-Saint-Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe lieuville Mours-Saint-Eusèbe Departement Drôme

