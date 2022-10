37ème édition du festival Européen du film court de Brest Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

2022-11-08 – 2022-11-13

Finistre Comme l’an passé, le Festival se déploie dans toute la ville pour une édition nomade exceptionnelle en attendant de retrouver prochainement le Quartz-Scène nationale de Brest. Après une première édition nomade en 2021, le Festival reprend ses quartiers d’automne au Mac Orlan, où tout a commencé en 1984. Pendant une semaine, découvrez les plus beaux films venus de toute l’Europe ! Petits et grands se régaleront : programmes de films en compétition, séance exceptionnelle de films d’animation, Brest Off exclusif le samedi soir… tous ces films sont inédits ! Profitez aussi de magnifiques moments de cinéma en famille… et ne ratez sous aucun prétexte la projection des films primés le dimanche ! Ouverture de la billetterie : vendredi 21 octobre sur www.filmcourt.fr Des tickets à la séance

Plein tarif 7,50 €

Tarif réduit 6 € (adhérents Côte Ouest, étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi)

Tarif unique pour les séances jeune public 5 € Placement libre

Retrouver le programme complet ici : www.filmcourt.fr Organisation : Association Côte Ouest +33 2 98 44 03 94 https://www.filmcourt.fr/ Brest

