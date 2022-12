37ème édition du Festival de Gavarnie Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

2023-07-20 21:00:00 – 2023-07-30

Hautes-Pyrénées Spectacle en plein air, prévoyez des vêtements chauds.

Thème du Festival, informations et tarifs à venir. Vivez une expérience unique en pleine nature !

Le Théâtre Fébus vous donne rendez-vous sur le plateau de la Courade à Gavarnie. Après environ 30 minutes de marche, vous serez transportés au cœur de la nature, sur une merveilleuse scène à ciel ouvert avec en toile de fond le Cirque de Gavarnie !

Pour cette 37ème édition, la compagnie GdRa vous propose l'une de ses créations.

